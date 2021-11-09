Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartlar ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Abdullah Gül Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
09.11.2021 - 17:16 | Son Güncelleme: 09.11.2021 - 17:18
Türkiye Gazetesi
Abdullah Gül Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
809396 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/809396.aspx
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