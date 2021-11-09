Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İskenderun Teknik Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak
09.11.2021 - 17:40 | Son Güncelleme: 09.11.2021 - 17:42
Türkiye Gazetesi
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğü, 10 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
809399 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/809399.aspx
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