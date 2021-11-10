Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (www.mku.edu.tr. adresinde Personel Daire Başkanlığının sayfasında temin edilebilir) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
10.11.2021 - 16:44 | Son Güncelleme: 10.11.2021 - 16:46
Türkiye Gazetesi
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
809518 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/809518.aspx
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