Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgili Kanunun 24/e maddesinde belirtilen şartlar için web sayfamızda yer alan “Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi”ne haiz adaylar başvuru yapabilir.
Gebze Teknik Üniversitesi 2 öğretim üyesi alıyor
10.11.2021 - 16:53 | Son Güncelleme: 10.11.2021 - 16:54
Türkiye Gazetesi
Gebze Teknik Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
809521 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/809521.aspx
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