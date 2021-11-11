Türkiye Gazetesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 21 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2021-ALES/3) giriş belgeleri, erişime açıldı.



ADAYLAR TC KİMLİK NUMARALARI İLE SİSTEME GİRİŞ YAPABİLECEK

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 21 Kasım'daki 2021-ALES/3 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. Öte yandan, adaylara saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacakları uyarısında bulunuldu.

ÖSYM açıkladı! ALES başvuruları açıldı ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021-ALES/2 başvuru kılavuzunun yayımlandığı ve 19 Eylül'de gerçekleştirilecek sınavın başvurularının 3-11 Ağustos arası olacak şekilde başladığını duyurdu.