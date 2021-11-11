Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2020 yılı KPSS (B) grubu puana göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır.
Kafkas Üniversitesi 31 sözleşmeli personel alıyor
11.11.2021 - 15:56 | Son Güncelleme: 11.11.2021 - 15:58
Türkiye Gazetesi
Kafkas Üniversitesi 31 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : eleman alımı,
809636 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/809636.aspx
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