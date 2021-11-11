Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.
Sakarya Üniversitesi 30 araştırma görevlisi alıyor
11.11.2021 - 16:05 | Son Güncelleme: 11.11.2021 - 16:07
Türkiye Gazetesi
Sakarya Üniversitesi 30 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
809637 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/809637.aspx
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