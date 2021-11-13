Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime 1,5 yıl ara verilmişti. 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021’de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlamıştı. Birinci dönem ara tatil pazartesi başlıyor ve cuma günü sona erecek. Öğrenciler 22 Kasım’da tekrar sıralarına oturacak. Eğitim çalışmalarıyla adından söz ettiren SODİMER uzmanları hem öğrencilere hem de velilere tatil önerilerini sıraladı:

> Bu ara tatilde öğrenciler diğerlerinden farklı bir süreç içerisine girmekte. Uzun bir süre dijital eğitimin ardından yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimiz şimdi okulda öğrenme sürecine yeniden ara vererek kısa bir dinlenme ve kendini geliştirme sürecine girdi. Bu süreçteki sloganımız ise “az dijital, çok hayat” olmalıdır. Bu nedenle ilk olarak öğrencilerin pandemi döneminde özellikle psiko-sosyal olarak yorulduklarını kabul ederek bu alandaki ihtiyaçlarına dikkat etmek önemlidir. Bu amaçla öğrencilerin fiziki etkinliklerine, arkadaşlarıyla bir arada olacakları zaman dilimlerine, doğa ile iç içe ve çevredeki bireylerle gerçek iletişim zeminlerine oturtulmuş etkileşim ortamlarına ihtiyaç duyulmaktadır.



Pandeminin ardından eylül ayında okula başlayan öğrenciler ilk ara tatile girdi

HAREKETLİ BİR TATİL OLSUN

Dışarıda yapılacak etkinliklerde kapalı ortamlarda geçirilen vakti mümkün olduğunca kısıtlı tutarak bu etkinlikleri tiyatro, müze gezisi, sanat gezileri gibi etkinliklerle geçirmek gerekmektedir. Bunun dışında öğrencileri kültür turları, şehir gezileri veya doğa etkinliklerine yönlendirmek gerekmektedir.

Çocuklarımız kendi eksikliklerini ve ihtiyaçlarını en iyi bilenlerdir. Bunu unutmayarak evde çocuklarımıza yardımcı olmak, akademik ve sosyal olarak onların ihtiyaçlarını anlamak ve bu zeminde etkinlikler belirlemek önemlidir. Öğrencilerin pandemi kural ve şartlarına uygun şekilde mümkün olduğunda dışarıda zaman geçirdiği, evde ise kitap okumak, film izlemek, ev içerisinde aileyle eğitici-öğretici oyunlar oynadığı bir tatil sürecinin belirlenmesi gerekmektedir. Öğrencilerden kendi öğrenme eksikliklerini belirlemelerini istemek, bu konuda onlara yol göstermek ve yardımcı olmak bu süreçte çok kıymetli olacaktır.

ONLARI ANLAMAYA ÇALIŞIN

Öğrencilerin sosyal, akademik ve psikolojik anlamda ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlayabilecek kişiler öğrencilerin sınıf öğretmenleri ve psikolojik danışmanlarıdır. Bu doğrultuda öğrencilerin sınıf ve rehber öğretmenleri ile iletişime geçilerek hangi konularda eksiklikleri olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Ailelerin mutlaka öğretmenlerle iletişimlerini ve deneyim paylaşımlarını bu süreçte arttırmaları gerekmektedir.

Ara tatilde dijital eğitim süreçlerine tamamen ara vermek yanlış olacaktır. Bu nedenle öğrencilerin dijital platformları kullanarak öğrenme eksikliklerine yönelik çalışmalar yapılması gerekmektedir. Öğrenciler dijital eğitim uygulamaları üzerinden geçmiş konuları tekrar ederek konu eksiklerini kapatmalıdır. Böylelikle öğrenciler öğrenme eksikliklerini giderebilmek için bir fırsat yakalamış olacaktır. Bu nedenle aileler, dijital eğitim süreçlerini eğitici ve öğretici etkinlikler şeklinde çocuklarıyla beraber değerlendirmelidir.

Çocukları için her zaman en iyisini isteyen anne babalar özellikle pandemi süreci içerisinde onların yaşama alışkanlıklarına uygun şekilde müdahale etmelidir.

Öğretmenler idari izinli

Ara tatilde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek. Öğretmenler, bu tarihler arasında okullara gelmeyecek ve idari izinli sayılacak.

Milli Eğitim Bakanı Özer’den öğretmenlere tatil müjdesi Bakan Özer, Bursa'da katıldığı bir etkinlikte, 15-19 Kasım'da yapılacak ara tatilde öğretmenlere de izin vereceklerini duyurdu.

Ara tatil taleplerindeki artış turizme doping olacak Pandemi döneminden olumsuz etkilenen sektörlerden biri olan turizmde ara sezonlarla canlılık beklentisi yüksek. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya okulların ara tatili dönemi için rezervasyonların başladığını söyledi.