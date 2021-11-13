Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alınacaktır.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor
13.11.2021 - 16:40 | Son Güncelleme: 13.11.2021 - 16:47
Türkiye Gazetesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim elemanı,
809846 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/809846.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER