Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacaktır.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 17 öğretim üyesi alıyor
13.11.2021 - 16:48 | Son Güncelleme: 13.11.2021 - 16:50
Türkiye Gazetesi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
809847 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/809847.aspx
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