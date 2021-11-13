Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun  ilgili  maddeleri  ile  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İLAN DETAYINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN