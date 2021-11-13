Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 6 öğretim elemanı alıyor
13.11.2021 - 16:50 | Son Güncelleme: 13.11.2021 - 16:52
Türkiye Gazetesi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 6 öğretim elemanı alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
809848 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/809848.aspx
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