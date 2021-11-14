Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547  sayılı   Yükseköğretim  Kanunu   ve Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme   ve   Atanma  Yönetmeliğinin   ilgili   maddeleri   ile  657   sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlayan; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.

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