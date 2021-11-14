Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlayan; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
14.11.2021 - 17:09 | Son Güncelleme: 14.11.2021 - 17:11
Türkiye Gazetesi
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğü, 3 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
809973 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/809973.aspx
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