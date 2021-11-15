Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak ders kitaplarının niteliklerinin artırılmasına yönelik yeniden düzenlenen usul ve esaslar 14 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Taslak ders kitaplarını değerlendirme işleminin öğretmen ve alan uzmanı akademisyenler tarafından bilimsellik, objektiflik ve şeffaflık esasına dayalı yapılması amacıyla çalışmalar sürüyor.

Ders kitaplarının inceleme ve değerlendirme sürecinde görev alan panelistlerde aranan niteliklerdeki düzenlemeleri hayata geçiren Bakanlık, inceleme ücretlerinde de iyileştirmeler yaptı.

SÜREÇ ÇEVRİM İÇİ ORTAMA TAŞINIYOR

Ders kitapları inceleme sistemini de yenileyen Bakanlık, panelistlerin inceleme ve değerlendirme işlemleri için yeni bir sistemi hayata geçirdi.

MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce altyapısı hazırlanan sistemle artık ders kitaplarının incelenmesi için gerekli panel süreci, yüz yüzenin yanı sıra çevrim içi ortamlarda da yürütülebilecek.

Çevrim içi panel sistemi, Türkiye'deki tüm akademisyen ve öğretmenlerin kullanımına açıldı. Panelist adayları, 'kitapinceleme.meb.gov.tr' internet adresi üzerinden başvurularını yapabilecek.

PANELİST ADAYLARINA EĞİTİMLER VERİLECEK

Veri tabanı sistemine kayıt yaptıran panelist adayları için yüz yüze veya çevrim içi ortamlarda eğitimler düzenlenecek. Kitap inceleme sistemine erişimi olan tüm öğretmen ve akademisyenler, bu eğitimlere 7/24 katılabilecek.

Sistemin devreye girmesiyle ders kitaplarının incelenmesinde hem zaman hem de maliyet tasarrufu elde edilecek. Daha önce aylarca süren güncel verilerin ve bilgilerin ders kitaplarına aktarımı yeni sistemle kısalacak.

Milli Eğitim Bakanı Özer’den öğretmenlere tatil müjdesi Bakan Özer, Bursa'da katıldığı bir etkinlikte, 15-19 Kasım'da yapılacak ara tatilde öğretmenlere de izin vereceklerini duyurdu.

10 Kasım töreninde dini değerleri aşağılayan şiir: Öğretmene ve okul idaresine soruşturma Gaziantep'te 10 Kasım töreninde konuşma yapan bir öğretmen, Süleyman Apaydın'ın İslam'a ve ümmeti aşağılayan şiirini okudu: "Özlediyseniz fesi peçeyi, aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi. Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek. Kara çarşafa girsin diyorsanız. Unutun tüm dediklerimi." Öğretmene ve okul idaresine soruşturma başlatıldı.