Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca: Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul Okan Üniversitesi 32 araştırma görevlisi alacak
15.11.2021 - 16:58 | Son Güncelleme: 15.11.2021 - 16:58
Türkiye Gazetesi
İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü, 32 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : araştırma görevlisi,
810098 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/810098.aspx
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