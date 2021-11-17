Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Çankırı Karatekin Üniversitesi 26 öğretim üyesi alacak
17.11.2021 - 17:22 | Son Güncelleme: 17.11.2021 - 17:22
Türkiye Gazetesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü, 26 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
810362 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/810362.aspx
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