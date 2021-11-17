Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Şırnak Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi” uyarınca Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Şırnak Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak
17.11.2021 - 17:25 | Son Güncelleme: 17.11.2021 - 17:25
Türkiye Gazetesi
Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü, 9 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
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810363 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/810363.aspx
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