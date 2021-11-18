Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi 4 öğretim elemanı alıyor
18.11.2021 - 16:17 | Son Güncelleme: 18.11.2021 - 16:21
Türkiye Gazetesi
İstanbul Esenyurt Üniversitesi 4 öğretim elemanı alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
810466 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/810466.aspx
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