Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği, Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
Burdur ili Karamanlı Belediyesinde açıktan atama yoluyla 4 memur istihdamı
18.11.2021 - 16:31 | Son Güncelleme: 18.11.2021 - 16:37
Türkiye Gazetesi
Burdur ili Karamanlı Belediyesinde açıktan atama yoluyla 4 memur istihdamı yapılacak.
Etiketler : eleman alımı,
810470 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/810470.aspx
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