Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ve  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu'nun  48.  maddesi hükümleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.

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