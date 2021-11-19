Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak
19.11.2021 - 17:11 | Son Güncelleme: 19.11.2021 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, 9 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
810587 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/810587.aspx
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