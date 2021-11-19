Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle; Personel Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli 121 personel üyesi alacak
19.11.2021 - 17:14 | Son Güncelleme: 19.11.2021 - 17:18
Türkiye Gazetesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, 121 personel üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
810589 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/810589.aspx
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