Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına uyarınca Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.
Tarsus Üniversitesi sözleşmeli 52 personel istihdam ediyor
20.11.2021 - 17:06 | Son Güncelleme: 20.11.2021 - 17:09
Türkiye Gazetesi
Tarsus Üniversitesi sözleşmeli 52 personel istihdam edeceğini duyurdu.
Etiketler : eleman alımı,
810682 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/810682.aspx
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