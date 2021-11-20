Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alıyor
20.11.2021 - 17:16 | Son Güncelleme: 20.11.2021 - 17:21
Türkiye Gazetesi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : eleman alımı,
810686 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/810686.aspx
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