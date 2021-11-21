Türkiye Gazetesi

Okullar bir haftalık ara tatilinden sonra Pazartesi günü yüz yüze eğitime yeniden başlayacak. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "6 Eylül'de tüm sınıf seviyelerinde, haftada beş gün yüz yüze eğitime başladık ve 2,5 aylık sürecin ardından takvimde öngörülen bir haftalık ara tatile girdik. Öğrenci ve öğretmenlerimiz, ara tatil haftasında dinlenme imkânı buldular. Şimdi, kaldığımız yerden aynı kararlılıkla ve tüm sağlık önlemlerimize uyarak devam edeceğiz" dedi.

850 BİN SINIFTAN SADECE 66'SI KAPALI

Bir haftalık ara tatil nedeniyle kapalı olan sınıfların da sürelerini tamamladıklarını belirten Özer, "22 Kasım itibarıyla 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek" ifadelerini kullandı.

15 Kasım'da başlayan birinci ara tatil, 19 Kasım'da sona erdi. Öğrenciler, 22 Kasım Pazartesi günü okula gidecek.

EN AZ İKİ DOZ AŞI OLAN ÖĞRETMEN ORANI YÜZDE 88

Öğretmenlerin aşı oranlarında da sürekli artış olduğunun altını çizen Özer, en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranının yüzde 88'e yükseldiğini belirtti. Özer, "6 Ağustos tarihinde en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranı yüzde 60 idi. Bugün itibari ile bu oranın yüzde 88'e çıkmış olması oldukça önemli" dedi.

Aşı olmadan hastalığı geçirerek antikor oluşturmuş öğretmen oranının yüzde 5 civarında olduğunu belirten Bakan Özer, "Dolayısıyla, en az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranımız yüzde 93'ler seviyesinde. Eğitim sistemimizdeki öğretmen sayımızın büyüklüğü dikkate alındığında bu oran yaklaşık 1 milyon 116 bin öğretmenimize karşılık gelmekte. Şu anda okullarımızı yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının oldukça yüksek olması" ifadelerini kullandı.

10 Kasım töreninde dini değerleri aşağılayan şiir: Öğretmene ve okul idaresine soruşturma Gaziantep'te 10 Kasım töreninde konuşma yapan bir öğretmen, Süleyman Apaydın'ın İslam'a ve ümmeti aşağılayan şiirini okudu: "Özlediyseniz fesi peçeyi, aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi. Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek. Kara çarşafa girsin diyorsanız. Unutun tüm dediklerimi." Öğretmene ve okul idaresine soruşturma başlatıldı.

Okullarda ilk ara tatil başlıyor: Son ders zili bugün çalacak Okullarda ilk ara tatil için geri sayım başladı. İlköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrencinin beklediği, 15-19 Kasım aralığında ki 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatiline bugün çalan son ders zili ile başlayacak.