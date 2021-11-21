Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın,2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor
21.11.2021 - 14:34 | Son Güncelleme: 21.11.2021 - 14:36
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : eleman alımı,
810774 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/810774.aspx
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