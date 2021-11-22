Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Balıkesir Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak
22.11.2021 - 17:11 | Son Güncelleme: 22.11.2021 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, 15 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
810903 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/810903.aspx
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