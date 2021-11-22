Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak
22.11.2021 - 17:13 | Son Güncelleme: 22.11.2021 - 17:13
Türkiye Gazetesi
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü, 31 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
810905 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/810905.aspx
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