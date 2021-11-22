Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitenin web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 12 öğretim üyesi alacak
22.11.2021 - 17:15 | Son Güncelleme: 22.11.2021 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü, 12 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
810906 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/810906.aspx
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