Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Dicle Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak
23.11.2021 - 16:42 | Son Güncelleme: 23.11.2021 - 16:42
Türkiye Gazetesi
Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, 13 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
811030 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/811030.aspx
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