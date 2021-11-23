Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitenin Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Ordu Üniversitesi 37 öğretim üyesi alacak
23.11.2021 - 16:45 | Son Güncelleme: 23.11.2021 - 16:45
Türkiye Gazetesi
Ordu Üniversitesi Rektörlüğü, 37 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
811032 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/811032.aspx
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