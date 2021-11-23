Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak
23.11.2021 - 16:48 | Son Güncelleme: 23.11.2021 - 16:48
Türkiye Gazetesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü, 17 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
811035 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/811035.aspx
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