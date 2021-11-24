Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanunun 26, 24, 23 ve 50/d maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.
Çankaya Üniversitesi 6 öğretim üyesi ve 11 öğretim elemanı alıyor
24.11.2021 - 15:20 | Son Güncelleme: 24.11.2021 - 15:22
Türkiye Gazetesi
Çankaya Üniversitesi 6 öğretim üyesi ve 11 öğretim elemanı alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
811146 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/811146.aspx
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