Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. ve 24. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Amasya Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak
26.11.2021 - 16:52 | Son Güncelleme: 26.11.2021 - 16:52
Türkiye Gazetesi
Amasya Üniversitesi Rektörlüğü, 11 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
811398 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/811398.aspx
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