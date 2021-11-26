Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi alacak
26.11.2021 - 16:55 | Son Güncelleme: 26.11.2021 - 16:55
Türkiye Gazetesi
Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
811400 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/811400.aspx
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