Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Türkiye’de 10. yılını dolduran Le Cordon Bleu İstanbul, Türk yemek kültürünü dünya mutfaklarına taşıyacak profesyoneller yetiştirecek. Özyeğin Üniversitesi iş birliğinde yapılacak eğitim programı, İstanbul’da gerçekleşen lansman ile tanıtıldı.

Okulun Türkiye Direktörü Defne Ertan Tüysüzoğlu "Dünyanın sağlıklı beslenmeye olan ilgisiyle Akdeniz mutfağının öne çıkması, Orta Doğu mutfaklarının yayılması, bu üzerinde yaşadığımız coğrafya mutfağının ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Biz Türkler çok kıymetli bir hazineye sahip olduğumuzu unutuyor, bunun başkaları tarafından biraz da değiştirilerek dünyaya sunulmasına seyirci kalıyoruz. Başarısı dünyada kanıtlanmış Le Cordon Bleu’nun 126 yıllık eğitim tecrübesini, eğitim modellerini kullanarak Türk mutfağını öğretmeyi, Türk yemek kültürünü dünya mutfaklarına taşıyacak genç şefler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Hep birlikte Türk gastronomisinde yeni bir sayfa açacağımıza inanıyoruz” dedi.

Yemekte indirim oyunu bozuldu! Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, son toplantısında yemek siparişi uygulaması üzerinden satış yapan lokantalarla ilgili şikâyetleri inceledi ve yeme-içme sektöründeki indirim oyununa ‘dur’ dedi. 6 lokantanın reklamlarına yasak getiren Kurul, indirim yapıldığı izlenimi oluşturularak tüketicilerin aldatıldığını açıkladı.