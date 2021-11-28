Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.
Gaziantep Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor
28.11.2021 - 16:15 | Son Güncelleme: 28.11.2021 - 16:18
Türkiye Gazetesi
Gaziantep Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
811586 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/811586.aspx
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