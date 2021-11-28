Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 23., 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri (http://personel.comu.edu.tr/mevzuatlar/akademik-kadro-atama-kriterleri.html) uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
28.11.2021 - 16:23 | Son Güncelleme: 28.11.2021 - 16:24
Türkiye Gazetesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
811589 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/811589.aspx
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