Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.
Hakkari Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak
29.11.2021 - 16:09 | Son Güncelleme: 29.11.2021 - 16:11
Türkiye Gazetesi
Hakkari Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
811697 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/811697.aspx
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