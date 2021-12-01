Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;Üniversitenin Merkez ve Özel Bütçe, 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Karadeniz Teknik Üniversitesi 39 öğretim üyesi alacak
01.12.2021 - 17:17 | Son Güncelleme: 01.12.2021 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 39 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
811952 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/811952.aspx
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