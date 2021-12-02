Türkiye Gazetesi

Mahmut ÖZAY ANKARA

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20. Millî Eğitim Şûrası’nın ana temasının “Eğitimde Fırsat Eşitliği” olduğunu belirterek “Amacımız, eğitimde yapılan önemli iyileştirmelerden ve devasa yatırımlardan sonra artık eğitimde niteliği artırmak ve her bir çocuğumuzun nitelikli eğitime erişimini sağlayabilmektir” dedi.

Ülkeler arasında ekonomik rekabetin yanında eğitim sistemleri bağlamında da sürekli rekabetin bulunduğuna işaret eden Bakan Özer, birçok ülkenin eğitim sistemini iyileştirmek için devasa bütçeler ayırmasının temel sebebinin eğitim yatırımlarının ülkenin her yönüyle kalkınmasında geleceğe en önemli yatırım olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Özer, araştırmaların hem iş piyasasının ihtiyaç duyduğu becerilerin sağlanmasında hem de genç işsizliğin azaltılmasında mesleki ve teknik eğitimin stratejik öneme sahip olduğunu gösterdiğini kaydederek bu çerçevede mesleki ve teknik eğitimi Türkiye’nin geleceği açısından stratejik bir mesele olarak gördüklerini ve Şûra’da kapsamlı şekilde tartışılmasını istediklerini dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

"EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRETMENLER KADAR BAŞARILI VE GÜÇLÜDÜR"

Eğitimde niteliği artıracak en önemli unsurun öğretmenler olduğunu vurgulayan Özer, şöyle konuştu: Bir eğitim sistemi ancak öğretmenleri kadar başarılı ve güçlüdür. Dolayısıyla öğretmenlerimize yapılacak her yatırım, eğitim sistemimizin başarısını doğrudan etkileyecektir. Öğretmenlerimizin üstlendiği görev ve sorumluluk, sosyal ve mali haklarına yönelik yasal bir güvenceyi de zorunlu hale getirmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde müjdesini verdiği Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun Şura sonrasında meclise sunulacak olmasından dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz.

Bakan Özer: Tüm dünya ile rekabet edebilecek gençler yetiştireceğiz Bakan Özer, 20. Milli Eğitim Şurası’nın Divan Toplantısı'nda, eğitimde yaşanan gelişmeler ve yeniliklerle ilgili yaptığı konuşmada, gençlerin; Türkiye’de birbirleri ile rekabet etmekten ziyade, tüm dünya ile rekabet edebilen bireyler haline gelmelerini amaçladıklarını söyledi.

Bakan Özer'den Öğretmenler Günü mesajı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Özer: 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı Okullar bir haftalık ara tatilden sonra Pazartesi günü yüz yüze eğitime yeniden başlıyor. Bakan Özer, "Şimdi, kaldığımız yerden aynı kararlılıkla ve tüm sağlık önlemlerimize uyarak devam edeceğiz" dedi. Özer, 850 bin sınıftan sadece 66'sının kapalı olduğunu belirtti.