Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri (2018) uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.
İstanbul Teknik Üniversitesi 54 öğretim üyesi alıyor
02.12.2021 - 14:49 | Son Güncelleme: 02.12.2021 - 14:51
Türkiye Gazetesi
İstanbul Teknik Üniversitesi 54 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
812063 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/812063.aspx
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