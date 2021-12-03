Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
03.12.2021 - 16:54 | Son Güncelleme: 03.12.2021 - 16:54
Türkiye Gazetesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü, 3 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
812191 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/812191.aspx
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