Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyesi alacak
03.12.2021 - 16:58 | Son Güncelleme: 03.12.2021 - 17:00
Türkiye Gazetesi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
812193 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/812193.aspx
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