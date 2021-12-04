Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz öğretim üyesi alınacaktır.
Kafkas Üniversitesi 10 öğretim üyesi alıyor
04.12.2021 - 17:02 | Son Güncelleme: 04.12.2021 - 17:03
Türkiye Gazetesi
Kafkas Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
812305 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/812305.aspx
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