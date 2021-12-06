Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Necmettin Erbakan Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor
06.12.2021 - 17:04 | Son Güncelleme: 06.12.2021 - 17:06
Türkiye Gazetesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi elamı alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
812516 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/812516.aspx
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