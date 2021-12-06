Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim elemanı alımı yapılacaktır.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alıyor
06.12.2021 - 17:08 | Son Güncelleme: 06.12.2021 - 17:10
Türkiye Gazetesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
812517 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/812517.aspx
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