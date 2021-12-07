Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması hedefine ilişkin nüfusun az ve dağınık olduğu yerleşim yerlerinde okul öncesi eğitimin sürecinin kesintisiz devam edebilmesi için bir şube bulunması gereken en az öğrenci sayısını yeniden belirledi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda Covid-19 salgın sürecinde okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10’dan 5’e düşürüldü.

EĞİTİM ERİŞİM ARTTIRILDI

Toplumun her kesiminin tüm kademelerde eğitime erişimin arttırıldığını belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 40 bin yeni ana sınıfı hedefi kapsamında ikinci döneme 5 bin ana sınıfı yapımının yetiştirilmesini planladıklarını aktaran Özer, şunları kaydetti:

HEDEF 10 BİN YENİ ANA SINIFI

“Yaklaşık bir ayda, ülke genelinde 4 bin 3 yeni ana sınıfını açtık. Bu ana sınıflarında 79 bin çocuğumuz eğitim almaya başladı. Böylece 5 yaş grubunda yaklaşık yüzde 78 olan okullaşma oranını, yaklaşık yüzde 84'e çıkardık. Kısa sürede geldiğimiz bu nokta hedefimizi güncellememiz gerektiğine işaret etti. Yeni hedef olarak şubat ayına kadar 10 bin yeni ana sınıfını hazır hâle getirmeyi planlıyoruz. Yaptığımız yeni düzenleme ile köy ve benzeri yerleşim yerlerindeki öğrencilerin okul öncesi eğitime erişimini kolaylaştırmak için önemli bir daha adım attık. Artık köylerde ana sınıfı açılması için 10 çocuk bulunması şartı aranmayacak. 5 çocuk için ana sınıfları açılabilecek. Ana sınıfı ve anaokulu sayısını artırarak tüm çocuklarımızın okul öncesinde eğitime rahatça ulaşabilmesi en büyük önceliğimiz. Bu doğrultuda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.”

Milli Eğitim Bakanı Özer: Ana hedefimiz nitelikli eğitim Milli Eğitim Bakanı Özer, "Bir eğitim sistemi ancak öğretmenleri kadar başarılı ve güçlüdür. Dolayısıyla öğretmenlerimize yapılacak her yatırım, eğitim sistemimizin başarısını doğrudan etkileyecektir" diyerek ana hedeflerinin her bir çocuğun nitelikli eğitime erişimini sağlamak olduğunu belirtti.