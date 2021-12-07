Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümlerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır. Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür
Atatürk Üniversitesi 1 öğretim görevlisi alıyor
07.12.2021 - 17:05 | Son Güncelleme: 07.12.2021 - 17:10
Türkiye Gazetesi
Atatürk Üniversitesi 1 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
812624 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/812624.aspx
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