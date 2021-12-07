Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.
İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
07.12.2021 - 17:11 | Son Güncelleme: 07.12.2021 - 17:12
Türkiye Gazetesi
İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
812625 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/812625.aspx
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