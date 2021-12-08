Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Millî Eğitim Bakanlığı, köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılmasına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in imzasıyla illere gönderilen yazıya göre gerekli olan öğrenci sayısı 10’dan 5’e düşürüldü. Böylece bu bölgelerde en az 5 çocuk bulunması hâlinde bir grup oluşturularak ana sınıfı açılabilecek. 40 bin yeni ana sınıfı hedefi kapsamında ikinci döneme 5 bin ana sınıfı yapımının yetiştirilmesini planladıklarını aktaran Özer “Yaklaşık bir ayda, ülke genelinde 4 bin 3 yeni ana sınıfını açtık. Bu ana sınıflarında 79 bin çocuğumuz eğitim almaya başladı. Böylece 5 yaş grubunda yaklaşık %78 olan okullaşma oranını, yaklaşık %84’e çıkardık. Yeni hedef olarak şubat ayına kadar 10 bin yeni ana sınıfını hazır hâle getirmeyi planlıyoruz. Ana sınıfı ve anaokulu sayısını artırarak bütün çocuklarımızın okul öncesinde eğitime rahatça ulaşabilmesi en büyük önceliğimiz” dedi.

Okul öncesi eğitimde fırsat eşitliği vurgusu yapan Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe de atılan adımın yerinde olduğunu söyledi. Kızıltepe “İmkân farklılıkların ortadan kaldırılması gerekir. Bu tür bir girişim doğru... Bu konuda yalnız bir hususa dikkat edilmeli. Ehil kişiler olmalı. Eğitimler, eğitim fakültesi mezunları tarafından uzman kesimlerce verilmeli. Okul öncesi eğitim hata kabul etmeyen bir alan. Oyunlar, aktivitelerle çocuklar hem zihinsel ve davranışsal gelişim, hem de kurallara uymayı öğreniyorlar” ifadelerini kullandı.

MEB'den anasınıfı kararı Millİ Eğitim Bakanlığı, nüfusun az ve dağınık olduğu köy vb. yerleşim yerlerinde, okul öncesinde eğitim öğretim sürecinin kesintisiz devam edebilmesi için bir şubede bulunması gereken en az öğrenci sayısını yeniden belirledi.

Yüz yüze eğitim anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başlıyor Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül'de gerçekleştirilecek uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde yapılacak. Yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla ülke genelinde okullarda gerekli tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı, gerekli hijyen ve dezenfektan ihtiyaçlarının da il müdürlükleri tarafından karşılandı.