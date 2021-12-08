Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen diğer şartları ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin ilgili maddeleri ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 18 öğretim üyesi alıyor
08.12.2021 - 17:14 | Son Güncelleme: 08.12.2021 - 17:18
Türkiye Gazetesi
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
812752 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/812752.aspx
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